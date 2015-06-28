Штайнмаєр: ні ЄС, ні Росія не мають вказувати третім країнам вектор розвитку

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, відповідаючи на запитання щодо шляхів подолання української кризи в інтерв’ю німецькому виданню Welt am Sonntag, передає DW.COM.

Читайте такожШтайнмаєр назвав Широкине ключем до вирішення конфлікту на ДонбасіНімецький дипломат висловив сподівання, що Німеччина порозуміється з Росією в питанні дотримання територіальної цілісності України. "Після 1989-1990 років лояльність у світі не здобувається політичним чи економічним тиском", - зазначив німецький міністр. "Натомість провідні країни мають вчитися рекламувати свою політичну модель. Такий досвід може придатися й Росії", - наголосив голова дипломатичного відомства Німеччини.

Очільник МЗС Німеччини також зазначив, що волів би відновлення дружніх відносин між Росією та Заходом. Але у цьому все залежить від готовності Москви "допомогти в подоланні українського конфлікту". Для Франка-Вальтера Штайнмаєра зрозуміло одне: "Німеччині не можна відмовлятися від Росії чи ізолювати її". Росія, на його думку, "лишатиметься великим сусідом Євросоюзу та Німеччини і чинитиме вплив - як в негативному, так і в позитивному плані - на розбудову майбутнього Європи".

"Відколи завершилася "холодна війна", світ змінився, бо нині немає двох супердержав, так само як немає розподілу на Схід та Захід", - зазначив Штайнмаєр. Однак ризики, що постали згодом, "значно загрозливіші, більш непередбачувані та їх значно важче вирішити", визнав глава німецького дипломатичного відомства.

Він також закликав до пильності, аби не втратити того, що протягом десятиліть вибудовувалося в європейській архітектурі мирного порядку. Попри це Штайнмаєр визнав, що не можна нехтувати тим, як Росія ставить під сумнів повоєнний порядок в Європі, що створювався і за її участі. Тож для нього цілком зрозуміло, чому сусіди, приміром, країни Балтії відчувають загрозу, підкреслив очільник німецького МЗС.