У Херсоні відкриється офіційне представництво Меджлісу кримських татар.

Як повідомляє «Крим. Реалії», під час робочої поїздки до Херсонської області голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров оголосив про призначення представника Меджлісу в цьому регіоні та відкриття офіційного представництва.

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За словами голови Херсонського регіонального Меджлісу Асана Алієва, представником Меджлісу призначили Абмеджіта Сулейманова, а представництво Меджлісу планують відкрити в самому Херсоні.

На думку Алієва, представництво Меджлісу для прийому звернень і допомоги у вирішенні питань, пов'язаних з перетином адміністративного кордону з Кримом, необхідно відкривати не в Херсоні, а в Генічеському районі, де найбільш компактно проживають кримські татари.

«Що в Херсоні робитиме представник Міллі Меджлісу? Це потрібно там, де найбільш компактно проживають кримські татари, і в безпосередній близькості з кордоном у зв'язку з окупацією, щоб швидко реагувати на звернення. Коли о 2-й годині ночі мені телефонують, і терміново потрібно виїжджати, – це одне. Інше, коли велика відстань і нічого не можуть зробити», – зазначив Алієв.

Сулейманов є одним із трьох координаторів Комітету із захисту прав кримськотатарського народу, разом з Ескендером Барієвим і Сінавером Кадировим.

У січні цього року Сулейманова, Барієва і Кадирова затримали в пункті пропуску Чонгар при виїзді з Криму. Кадирова депортували з Криму безстроково.

Побоюючись кримінального переслідування, Крим залишили Сулейманов і Барієв.