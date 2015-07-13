Україна й Канада незабаром можуть підписати угоду про зону вільної торгівлі - Яценюк

Про це після зустрічі з міністром закордонних справ Канади Робертом Ніколсоном повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, передає DT.ua.

"Україна підпише угоду про зону вільної торгівлі між Україною та Канадою. Нам Росія закрила свій ринок для промислових товарів, Канада нам відкриє свій ринок для українського машинобудування та українських індустріальних товарів", — заявив прем'єр України Арсеній Яценюк у програмі "10 хвилин з прем'єр-міністром".

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"Ми очікуємо, що завтра в Україну приїде основний парламентер з Канади щодо підписання угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Канадою. Сподіваюся, що переговори будуть просуватися у напрямку до підписання угоди", – додав Яценюк.

Раніше УНІАН повідомляв, що в понеділок, 13 липня, Яценюк з урядовою делегацією відвідає Сполучені Штати Америки для участі в першій інвестиційної конференції Україна-США. У вівторок, 14 липня, Яценюк перебуватиме з робочим візитом у Канаді, де зустрінеться з прем'єр-міністром країни Стівеном Харпером. У середу, 15 липня, відбудеться робочий візит глави українського уряду до Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії.