У "Народному фронті" не виключають позбавлення депутатської недоторканності Ланьо
01:54, 13 липня 2015Політика
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У фракції "Народний фронт" не виключають можливості позбавити депутатської недоторканності Михайла Ланьо, причетного до трагічних подій в Мукачево Закарпатської області.
Тетерук не виключає позбавлення депутатської недоторканності Михайла Ланьо / Фото: УНІАН
Про це на телеканалі "112 Україна" заявив заступник голови фракції "Народний фронт" у Верховній Раді України Андрій Тетерук.
"Після подій у Мукачевому Генеральна прокуратура України підготує документи, розслідує... і Ланьо позбудеться депутатської недоторканності", - зазначив він.
Як повідомляв УНІАН, депутат із Закарпатської області Михайло Ланьо розповів свою версію подій, які спричинили стрілянину в Мукачево.
Депутат сказав, що безпосередньо перед перестрілкою розмовляв з командиром "Правого сектора" в Закарпатті у себе в кабінеті. За його словами, бійці "Правого сектора" звернулися до нього за допомогою щодо надання місць у санаторії для військових, які повертаються із зони АТО.
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