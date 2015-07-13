У "Народному фронті" не виключають позбавлення депутатської недоторканності Ланьо

Про це на телеканалі "112 Україна" заявив заступник голови фракції "Народний фронт" у Верховній Раді України Андрій Тетерук.

"Після подій у Мукачевому Генеральна прокуратура України підготує документи, розслідує... і Ланьо позбудеться депутатської недоторканності", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, депутат із Закарпатської області Михайло Ланьо розповів свою версію подій, які спричинили стрілянину в Мукачево.

Депутат сказав, що безпосередньо перед перестрілкою розмовляв з командиром "Правого сектора" в Закарпатті у себе в кабінеті. За його словами, бійці "Правого сектора" звернулися до нього за допомогою щодо надання місць у санаторії для військових, які повертаються із зони АТО.