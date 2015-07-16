Комісія ВР під час "торгів" за нову Конституцію розглянула півсотні пропозицій - заступник голови АП

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, всі пропозиції було розглянуто Секретаріатом Конституційної комісії та членами профільних робочих груп та, за наявності відповідного рішення, враховано при підготовці змін до Основного Закону, в першу чергу, щодо децентралізації влади та реформування сфери правосуддя.

Як зазначив заступник глави Адміністрації президента, секретар Конституційної комісії Олексій Філатов, «найбільшу активність продемонстрували громадські організації. Деякі їх пропозиції знайшли своє відображення в тексті змін до Конституції України, зокрема, щодо повноважень органів місцевого самоврядування. Інші були відхилені, зокрема, щодо утворення у системі адміністративно-територіального устрою спеціальних економічних регіонів».

При цьому він зауважив, що Адміністрація президента не висловлювалася на підтримку таких пропозицій і взагалі не втручається в діяльність Конституційної комісії.

«Зокрема, не відповідає дійсності інформація щодо нібито підтримку з боку Адміністрації президента пропозицій щодо утворення Харківського спецрегіону, що нещодавно з’явилися в ЗМІ», - наголосив Філатов.

Що ж стосується пропозицій з питань, що не охоплюються Технічними завданнями робочих груп з питань децентралізації, правосуддя, прав та свобод людини і громадянина, - їх буде розглянуто при подальшій роботі Конституційної Комісії.

Також, як було вирішено на першому засіданні Конституційної комісії, зміни до Конституції України не будуть стосуватися розділу I «Загальні засади», розділу III «Вибори. Референдум» і розділу XIII «Внесення змін до Конституції України».

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У прес-службі глави держави нагадали, що Конституційну комісію було створено указом президента від 3 березня 2015 року № 119. Конституційна комісія є спеціальним допоміжним органом при президентові України, яка наразі працює у складі трьох робочих груп, що розробляють зміни до Конституції України за пріоритетними напрямами реформування – децентралізації, удосконалення конституційних засад правосуддя та конституційного регулювання прав, свобод і обов’язків людини та громадянина.

Зміни до Основного Закону в частині децентралізації влади були затверджені на засіданні Конституційної комісії 26 червня 2015 року.

Президент 1 липня вніс до парламенту проект Закону України "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)", який було зареєстровано у Верховній Раді за номером 2217а.

Сьогодні, 16 липня, Верховна Рада проголосувала за направлення до Конституційного Суду проекту змін до Конституції в частині децентралізації.