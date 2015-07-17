Порошенко наголосив на необхідності подолання корупції на Чонгарі

Про це Петро Порошенко заявив на нараді з правоохоронними органами в Кривому Розі.

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"На жаль, пункт перетину кордону на Чонгарі став символом корупції... Я даю доручення, щоб включити у склад прикордонників, які працюють там (на Чонгарі), кримських татар, які будуть мати відповідну позицію, щоби забезпечити боротьбу з корупцією в складі цих підрозділів. СБУ - відправити зараз посилену київську групу, щоб замоніторила ситуацію по корупції", - сказав президент.