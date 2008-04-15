Ющенко: я пам`ятаю дискусії щодо вступу до НАТО Польщі і Литви

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що більш як 30% українців підтримують членство держави у НАТО.

Про це він заявив в інтерв’ю польській газеті “Rzeczpospolita”, текст якого розміщений на офіційному сайті глави держави.

“Я маю надію, що в питанні вступу до НАТО українці приймуть мудре рішення, беручи приклад з поляків чи литовців. Три роки тому членство в Альянсі підтримували лише 17% суспільства, а три місяці тому - 30%. Сьогодні ця підтримка, напевно, є ще вищою”, - зокрема сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, українці повинні замислитися над відповіддю на запитання: що треба зробити, щоби їхні діти через 15-20 років жили безпечно. “Україна повинна бути в такій системі гарантії безпеки, за яку відповідають десятки країн. Наша країна мала гірку долю. Ми боролися за незалежність, були жертви. Нам не вистачало системи міжнародної безпеки, яка була б гарантом суверенності”, - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Він також подякував Польщі, Президентові Лєху КАЧИНСЬКОМУ і друзям України з інших країн за зусилля щодо приєднання України до ПДЧ.

“Під час Саміту в Бухаресті ми отримали підтвердження, що наша стратегія правильна. Вперше 26 членів Альянсу дійшли консенсусу в питанні майбутнього України. Ніхто не виступав проти цього. Я вважаю це величезним успіхом. Чому ми мали б думати, що це замало для нашої країни, яка небагато зробила в тому напрямку протягом десятиліть”, - сказав Президент.

Він також висловив свою думку щодо потрібного реагування України на заяви російських політиків в контексті дій України в напрямку НАТО. Зазначивши, що він розуміє реакцію Росії, В.ЮЩЕНКО додав: “Інтеграція України в євроатлантичні структури не є чимось, до чого можна звикнути протягом однієї доби. Ми не хочемо ні з ким радитися, однак, повинні з повагою ставитися до позиції цієї країни і мати терпіння. Я просив би, однак, також російських політиків, щоби вони не реагували настільки емоційно і поважали наше рішення у справі вибору колективної системи безпеки. Зрештою, ми ж не є винятком. Я пам`ятаю дискусії щодо вступу до НАТО Польщі і Литви”.