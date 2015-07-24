ЗМІ: Кремль готується до осінніх "майданів" по всій Росії

Про це повідомляє з посиланням на свої джерела "Независимая газета".

За словами російських експертів, хоча на даний момент рівень протестних настроїв в РФ перебуває на мінімумі, але продовження кризових явищ може швидко змінити ситуацію вже восени. Головним завданням цих структур є моніторинг протестної активності на стадіях її зародження. Повідомляється, що невдоволення, які з'являються, російська влада намагається відразу ж "гасити": через прямі контакти з їх організаторами або через створення різного роду робочих груп і т. д.

Як кажуть експерти, створення даних команд швидкого реагування на проблеми пов'язано з побоюваннями влади щодо того, що поточна протестна апатія скоро може закінчитися. Адже криза у Росії найсильніше вдарила саме по регіональним бюджетам, а в своїх бідах населення схильне звинувачувати, насамперед, найбільш близьких до них начальників.

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"У зв'язку з падінням економіки і рівня життя невдоволення населення може проявитися скрізь. Прогнозуються так звані трудові протести, пов'язані з невиплатою зарплат, скороченнями лікарів і т. д. Потенційно вони швидко політизуються, так що створення моніторингових структур, та ще й на чолі з силовиками, вказує, що влада до цього заздалегідь готуються", - сказав співробітник дослідницької організації Левада-Центр Денис Волков.

Голова Політичної експертної групи Костянтин Калачов вважає, що в будь обласної адміністрації РФ на даний момент розмірковують над варіантами реакції на протести і розробляють сценарії, як їх швидко нейтралізувати.

"У влади є і розуміння того, що Резервний фонд скоро закінчиться, а для ланцюгової реакції, здатної призвести до масових протестів, може бути достатньо будь-якого незначного події. От і кинулися створювати штаби, щоб спробувати підготуватися заздалегідь", - заявив перший віце-президент Центру політичних технологій Олексій Макаркін.