Порошенко протягом двох тижнів внесе до ВР проект змін до Конституції в частині судової реформи

Президент України Петро Порошенко сподівається упродовж двох тижнів після отримання висновків Венеціанської комісії внести до Верховної Ради проект змін до Конституції в частині судової реформи.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу СТБ.

"Я думаю, що протягом двох тижнів, після отримання висновку Венеціанської комісії я внесу проект змін до Конституції в частині судової гілки влади", - сказав президент.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого 2015 року Рада дала старт судовій реформі в Україні. Верховна Рада України ухвалила закон "Про забезпечення права на справедливий суд" (№1656).

Під час виступу в парламенті голова Комітету ВР з питань правової політики та правосуддя Руслан Князевич зазначив, що даний закон вступить в силу лише в частині формування Вищої кваліфікаційної комісії та Вищої ради юстиції.