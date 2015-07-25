Порошенко протягом двох тижнів внесе до ВР проект змін до Конституції в частині судової реформи
Президент обіцяє почати судову реформу найближчим часом.
Президент України Петро Порошенко сподівається упродовж двох тижнів після отримання висновків Венеціанської комісії внести до Верховної Ради проект змін до Конституції в частині судової реформи.
Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу СТБ.
"Я думаю, що протягом двох тижнів, після отримання висновку Венеціанської комісії я внесу проект змін до Конституції в частині судової гілки влади", - сказав президент.
Як повідомляв УНІАН, 12 лютого 2015 року Рада дала старт судовій реформі в Україні. Верховна Рада України ухвалила закон "Про забезпечення права на справедливий суд" (№1656).
Під час виступу в парламенті голова Комітету ВР з питань правової політики та правосуддя Руслан Князевич зазначив, що даний закон вступить в силу лише в частині формування Вищої кваліфікаційної комісії та Вищої ради юстиції.