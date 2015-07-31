ГПУ внесла скаргу на рішення суду про обрання Лавриновичу зменшеної застави

У п'ятницю, 31 липня, прокурором Генеральної прокуратури України внесена апеляційна скарга на рішення суду про обрання запобіжного заходу колишньому міністру юстиції України Олександру Лавриновичу, яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України, у вигляді застави.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

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У ГПУ нагадали, що Печерським районним судом міста Києва 30 липня було розглянуто клопотання Генеральної прокуратури України про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 8,6 млн грн колишньому міністру юстиції Лавриновичу.

За результатами розгляду зазначеного клопотання судом прийнято рішення про обрання запобіжного заходу підозрюваному Лавриновичу у вигляді застави у розмірі 1000 мінімальних заробітних плат, що становить 1,2 млн грн, з одночасним покладанням на нього процесуальних обов'язків прибувати за викликом слідчого, прокурора або суду, не відлучатися з населеного пункту без дозволу цих осіб, повідомляти їм про зміну місця проживання і роботи, здати документи для виїзду за кордон на зберігання слідчому.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня Генпрокуратура повідомила екс-міністрові юстиції Лавриновичу про підозру у розтраті з держбюджету понад 8,5 млн грн.

Лавриновичу повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, а саме: за фактом розтрати шляхом зловживання службовим становищем державних коштів у сумі понад 8,5 млн грн, незаконно і безпідставно витрачених на залучення іноземної фірми з метою приховання фактів злочинного порушення законодавства правоохоронними органами і судом при здійсненні розслідування і судового розгляду в суді справи екс-прем'єр-міністра, лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко.