Порошенко закликав США спільно з ЄС відповісти на спроби РФ загострити ситуацію на Донбасі

Про це йшлося в телефонній розмові між українським президентом і віце-президентом США Джозефом Байденом, повідомляє прес-служба глави держави.

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Петро Порошенко поінформував Віце-президента Байдена про результати нещодавньої тристоронньої зустрічі з президентом Франції Олландом та Канцлером Німеччини Меркель у Берліні, присвяченої узгодженню кроків щодо забезпечення виконання Росією Мінських домовленостей.

Президент наголосив на виконанні Україною Мінських домовленостей.

Як повідомляється, Байден висловив підтримку реформам, які відбуваються в Україні, зокрема проведенню конституційної реформи у сфері децентралізації.

Співрозмовники обговорили співпрацю у військо-технічній сфері і подальші контакти між Україною та США, зокрема в рамках заходів, запланованих у вересні під час 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Віце-президент США підтримав зусилля нашої держави зі стабілізації макрофінансової ситуації та позитивно оцінив у цьому контексті досягнуту 27 серпня домовленість між Україною та Спеціальним комітетом кредиторів щодо реструктуризації державного боргу.