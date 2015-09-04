Клімкін прокоментував заяву Путіна про невиконання Києвом Мінських домовленостей

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив журналістам, відповідаючи на запитання щодо заяви президента Росії Володимира Путіна, в якій він звинуватив Україну в невиконанні Мінських домовленостей.

За словами Клімкіна, Путін вже зробив дуже багато заяв…

“Для нас авторитетом є Венеціанська комісія, яка чітко розуміє, якою є логіка конституційних змін. Ми маємо юридичних експертів з Німеччини і Франції, всі вони чітко підтвердили, що те, що робиться в рамках конституційного процесу в Україні, повністю відповідає Мінським домовленостям. Якщо Путін випадково не чув цих висновків юридичних експертів, я думаю, що російський МЗС, має йому про це доповісти”, - сказав Клімкін.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Путін заявив, що влада України має узгоджувати зміни до Конституції з бойовиками «ЛНР» і «ДНР», оскільки «все, що сьогодні нам пропонується як зміни, має абсолютно декларативний характер і структуру влади в Україні не змінює».

Довідка УНІАН. 31 серпня Верховна Рада на своєму позачерговому засіданні схвалила у першому читанні президентський законопроект щодо внесення змін до Конституції в частині децентралізації.

Проектом змін до Конституції України в частині децентралізації не передбачено особливого статусу Донбасу.