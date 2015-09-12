"Такі питання на вулиці не вирішуються": Путін відповів на заклик приєднати "ДНР" і "ЛНР" до Росії

Про це повідомляє РИА "Новости".

«Ми душею і серцем з Донбасом, але, на жаль, такі питання на вулиці не вирішуються. Це серйозне питання, яке стосується доль всієї Росії і людей, які проживають на Донбасі», - заявив він.

Так Путін прокоментував "прохання одного з відпочиваючих в Ялті". Той під час прогулянки Путіна і екс-прем'єра Італії Сільвіо Берлусконі по міській набережній звернувся до російського президента із закликом включити Донбас до складу Росії.

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Коментуючи нинішню ситуацію на сході України, Володимир Путін підкреслив, що альтернативи Мінським угод щодо врегулювання конфлікту немає, однак можна подумати з приводу перенесення термінів реалізації домовленостей.

«Ось пан Кучма сказав про це, про те, що не встигають все зробити. В принципі можна подумати про якесь перенесення термінів, але краще прагнути, щоб все було виконано в строк", - сказав Путін.

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«Що стосується виконання Мінських угод, то ніякої іншої альтернативи, на мій погляд, немає. І найголовніше, що потрібно зробити, це потрібно встановити прямий контакт між київською владою і "владою" "Донецької та Луганської республік" з тим, щоб реалізувати Мінські угоди», — сказав президент.

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«І зміни до Конституції, і закон про місцеві вибори повинні бути прийняті з погодженням Донбасу. Такого погодження не проводиться. Це ключова проблема», - заявив російський лідер.

Він заявив, що також має бути прийнятий закон про амністію. «Як можна вести діалог з людьми, які знаходяться під кримінальним переслідуванням? Потрібно, нарешті, ввести в дію вже ухвалений раніше парламентом закон про особливий статус цих територій. Це ключові елементи політичного врегулювання», - додав президент РФ.

Як повідомляв УНІАН, за даними соціологічного опитування, проведеного на замовлення самої так званої «влади» Донецька, менше третини жителів самопроголошеної «ДНР» підтримують сепаратистів.

31 серпня Верховна Рада на позачерговому засіданні прийняла в першому читанні зміни до Конституції в частині децентралізації. «За» проголосували 265 народних депутатів з 368, зареєстрованих у сесійній залі. «Проти» - 87 депутатів, 5 - утрималися, не голосували - 11.

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Згідно з регламентом Верховної Ради, парламент попередньо схвалює законопроект (у першому читанні) мінімум 226-ма голосами. Потім на наступній сесії для остаточного прийняття закону про внесення змін до Конституції потрібно щонайменше 300 голосів парламентаріїв.