За відставку радикала Вощевського знову проголосують на вечірньому засіданні Ради

Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман заявив, що проект постанови про відставку віце-премєр-міністра України Валерія Вощевського буде розглянуто сьогодні на вечірньому засіданні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав після того, як депутати втретє не підтримали відповідний проект постанови.

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З третьої спроби за звільнення Вощевського проголосувало лише 210 із 322, зареєстрованих у сесійній залі депутатів.

Як повідомляв УНІАН, перед голосуванням щодо його відставки віце-прем"єр заявив, що енергетика України перебуває сьогодні в «передінфарктному стані», і уряд не контролює ситуацію.

Вощевський подав заяву про відставку після того, як лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив про вихід з коаліції.