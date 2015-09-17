Стало відомо, хто обиратиме посадовців антикорупційної прокуратури

Як передає кореспондент УНІАН, загалом запропоновано було 14 кандидатур до складу комісії від усіх фракцій та груп парламенту.

За допомогою рейтингового голосування було обрано від фракції ”Блоку Петра Порошенка” політичного аналітика громадської організації ”Інститут Євро-Атлантичного співробітництва” Володимира Горбача, президента Міжнародного жіночого правозахисного центру ”Ла Страда-Україна” Катерину Левченко та артиста Київської академічної майстерні театрального мистецтва ”Сузір`я” Євгена Нищука.

Від фракції ”Батьківщина” - суддю Конституційного Суду України у 2006-2015 роках Віктора Шишкіна, від "Самопомочі" - голову правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.

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Від ”Народного фронту” було обрано заступника голови Відділу конфіскації активів та протидії відмиванню грошей Міністерства юстиції США Мері К. Батлер та радника міністра внутрішніх справ України Володимира Філенка.

Після цього депутати затвердили цих 7 кандидатур до конкурсної комісії. За це рішення проголосували 228 народних депутатів із 331, зареєстрованого у сесійній залі.

Серед кандидатур були також від фракції ”Опозиційного блоку” - народний депутат Вадим Рабінович, від ”Народного фронту” - генеральний директор Європейського управління боротьби з шахрайством Джованні Кесслер, співзасновник Громадського люстраційного комітету Карл Волох та директор громадської організації ”Наші гроші” Олексій Шалайський.

Фракція ”Радикальної партії” запропонувала включити до складу комісії радника голови Служби зовнішньої розвідки України (2011-2013 рр.) Анатолія Деменка.

Група ”Воля народу” запропонувала кандидатуру завідувача секретаріату цієї депутатської групи Ярославу Дзиру.

Своєю чергою, група ”Відродження” висунула кандидатуру народного депутата Антона Яценка.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня Верховна Рада після кількох невдалих голосувань ухвалила закон про внесення змін до Закону ”Про прокуратуру” (щодо удосконалення та особливостей застосування окремих положень) (№2667), якими передбачено утворення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявляв, що саме антикорупційний прокурор представлятиме обвинувачення за розслідуваними НАБ справами в суді як відокремлений підрозділ у системі Генеральної прокуратури.

Ситник неодноразово наголошував, що затримка з призначенням антикорупційного прокурора загрожує зривом роботи бюро.

Він закликав Генпрокуратуру і Верховну Раду поквапитися з поданням кандидатур на посаду антикорупційного прокурора.