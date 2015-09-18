Судовий розгляд справи Мосійчука перенесли - Ляшко

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ляшко сказав у коментарі журналістам.

“Зараз суду вже немає. Вчора повідомили, що суд має бути на 9 годину ранку, але зараза, коли ми приїхали до суду, виявилося, що немає ні слідчого, немає подання”, - сказав депутат.

Він додав, що після розмови з адвокатом з'ясувалося, що невідомо коли це буде.

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“Вони шифруються, навмисно переносячи засідання суду для того, щоб провести його в таємному режимі, для того, щоб унеможливити публічний розгляд цієї справи”,- сказав Ляшко.

Крім того, на запитання щодо інформації про начебто вихід з фракції 5-х депутатів, Ляшко зазначив, що це чутки.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 17 вересня, Верховна Рада за поданням Генпрокуратури дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука. Через деякий час його затримали в будівлі ВР.

За інформацією Управління зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, Мосійчук підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянка або одержання неправомірної вигоди посадовою особою), ч. 2, 3 ст. 296 (хуліганство), ч. 1, 2 ст. 350 (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадянський обов'язок), ч. 1 ст. 376 (втручання в діяльність судових органів), ч. 1, 2 ст. 377 (погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного) КК України.