Скасування закону про ВЕЗ "Крим" відповідає інтересам громадян – голова Держслужби у справах Криму

Про це в коментарі Крим.Реалії повідомив голова служби Наріман Устаєв.

«З урахуванням окупації кримського півострова і того обсягу проблем, який виник у наших громадян, у першу чергу, має бути сервісна служба, ми маємо нашим громадянам допомагати. Тому, говорячи про закон про вільну економічну зону, звісно ж, скасування цього закону відповідає інтересам держслужби», – зазначив Устаєв.

Він підкреслив, що «буде добре», якщо акція кримських татар з «продовольчої блокади» сприятиме скасування цього закону.

«З урахуванням громадської розжарення, напевно, цей закон буде скасовано. Якщо ця акція посприяє скасування закону і врегулюванню питань щодо переміщення товарів – це буде дуже добре», – сказав голова Державної служби у справах Криму.

Він також зазначив, що така позиція не є оцінкою «продовольчої блокади» в цілому.

«Я не оцінюю акцію і персональна оцінка зараз не доречна», – додав Устаєв.

Читайте такожРада визначила дату початку тимчасової окупації Криму

Як повідомляв УНІАН, Меджліс кримськотатарського народу 20 вересня розпочав безстрокову акцію з блокування вантажного транспорту, що прямує до Криму. За інформацією координаційної ради акції, через адміністративний кордон будуть безперешкодно пропускатися пішоходи та легковий транспорт.

Ініціатори блокади підкреслюють: українські компанії мають припинити торговельні відносини з окупованим Російською Федерацією Кримом.

За словами організаторів акції, вони не будуть пропускати фури до Криму доти, поки не будуть виконані їхні вимоги: звільнення політв'язнів, припинення тиску на незалежні ЗМІ, безперешкодний в'їзд для міжнародних спостерігачів на територію півострова, припинення репресій щодо кримських татар.