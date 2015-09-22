"ПС" заперечив наявність бойових боєприпасів у своєму сумському офісі, де від вибуху гранати загинув чоловік

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив комбат запасного батальйону ДУК ПС Леонід Савченко.

«Заступник обласного прокурора повідомив, що в нашому штабі були знайдені протитанкова керована ракета, інша зброя і боєприпаси. На підставі чого було зроблено такі висновки? На підставі того, що це були тубуси від протитанкових ракет, від ручних гранатометів РПГ. Також на підлозі була учбова граната Ф-1. Висновок, що це бойові боєприпаси, було зроблено ще до того, як вони були відправлені на експертизу», - наголосив Савченко.

У свою чергу член ПС Віталій Алещенко заявив, що ці муляжі використовувалися для навчання бійців і небезпеки вони в собі не несли.

Читайте такожВ офісі "Правого сектора" у Сумах стався вибух, загинув боєць

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня о 6.00 ранку в офісі «Правого сектору» у Сумах внаслідок вибуху гранати загинув 31-річний боєць ПС Олександр Яковенко (позивний «Кат»). Інші три особи, що перебували разом з ним в приміщенні, не постраждали.

За попередніми висновками слідства, вибухнула бойова граната РГД-5. Міліція розглядає дві версії – необережне поводження зі зброєю та самогубство мешканця села Бездрик Сумського району, який після звільнення з місць позбавлення волі, де відбував покарання за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) та ст.185 (крадіжка) КК України, воював на Донбасі в лавах 5-го батальйону ДУК ПС. За кілька годин до вибуху він разом з трьома колегами приїхав із зони АТО.

За інформацією прокурора області Віталія Матвійчука, з місця події вилучено осколки гранати, а також арсенал боєприпасів.

Інформацію за вказаною подією внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 119 (вбивство через необережність) та ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.