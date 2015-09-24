Гройсман обіцяє передати до Конституційної комісії петицію про вільне володіння зброєю
В той же час, висловлюючи свою позицію “як громадянина” Гройсман зазначив, що зараз не на часі ухвалювати рішення щодо вільного володіння зброєю.
Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман пообіцяв, що найближчим часом передасть до робочої групи з прав людини Конституційної комісії документи щодо петиції про вільне володіння зброєю.
Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав в ефірі телеканалу “112”.
За його словами, “безперечно, в групу, яка займається правами людей я направлю за поданням президента ці матеріали для розгляду і відповідно нехай фахівці вже визначаються щодо подальшого розгляду цього питання”.
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В той же час, висловлюючи свою позицію “як громадянина” Гройсман зазначив, що зараз не на часі ухвалювати рішення щодо вільного володіння зброєю.
За словами Гройсмана, у людей виникає необхідність вільно володіти зброєю в тому контексті, що недопрацьовує правоохоронна система, котра б мала забезпечити людям захист.
Він вважає, що реформування правоохоронних органів, зокрема, створення поліції, “дасть можливість забезпечити цей спокій в такий надзвичайно важкий період, коли багато незаконної зброї знаходиться у людей на руках, на превеликий жаль”.
Гройсман вважає, що можливо це питання треба розглядати, “але трішки пізніше, можливо там через декілька років”.
“Сьогодні, на мій погляд, я думаю, що це дуже ризикована річ, оскільки багато можливо недобросовісних кандидатів на володіння зброєю зможуть отримати такий інструмент для того, щоб заволодіти законно зброєю і потім використовувати її якось по-іншому”, - зазначив Гройсман.
Він вважає, що в багатьох країнах є право на володіння зброєю, але в Україні це питання треба розглядати “трохи пізніше”.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 вересня, президент України Петро Порошенко звернувся до голови Конституційної комісії, голови Верховної Ради Гройсмана з проханням розглянути на робочій групі Конституційної комісії питання про право вільно володіти вогнепальною зброєю.
Він зазначив, що для забезпечення розгляду відповідної конституційної пропозиції він звернувся до голови Конституційної комісії Гройсмана з закликом ініціювати скликання засідання робочої групи Конституційної комісії з прав, свобод та обов'язків людини і громадянина із залученням до цієї роботи автора електронної петиції, представників різних політичних сил, державних органів, інститутів громадянського суспільства, вчених-правознавців, експертів.
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Він зауважив, що відповідно до Конституції України та Закону України "Про звернення громадян" розглянув розміщену на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва президента України 29 серпня 2015 року головою наглядової ради ВГО "Українська асоціація власників зброї" Г.Учайкіним електронну петицію щодо закріплення у статті 27 Конституції України права громадянина України вільно володіти вогнепальною зброєю та негайного ухвалення Закону України "Про цивільну зброю і боєприпаси", яку підписали понад 36 000 громадян.
«Стосовно вимоги щодо негайного ухвалення Закону України "Про цивільну зброю і боєприпаси" (реєстр. № 1135-1 від 5 лютого 2015 року) повідомляю, що прийняття законів належить до повноважень Верховної Ради України (пункт 3 частини першої статті 85 Конституції України)», - повідомив Порошенко.