Гройсман обіцяє передати до Конституційної комісії петицію про вільне володіння зброєю

Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман пообіцяв, що найближчим часом передасть до робочої групи з прав людини Конституційної комісії документи щодо петиції про вільне володіння зброєю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав в ефірі телеканалу “112”.

За його словами, “безперечно, в групу, яка займається правами людей я направлю за поданням президента ці матеріали для розгляду і відповідно нехай фахівці вже визначаються щодо подальшого розгляду цього питання”.

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В той же час, висловлюючи свою позицію “як громадянина” Гройсман зазначив, що зараз не на часі ухвалювати рішення щодо вільного володіння зброєю.

За словами Гройсмана, у людей виникає необхідність вільно володіти зброєю в тому контексті, що недопрацьовує правоохоронна система, котра б мала забезпечити людям захист.

Він вважає, що реформування правоохоронних органів, зокрема, створення поліції, “дасть можливість забезпечити цей спокій в такий надзвичайно важкий період, коли багато незаконної зброї знаходиться у людей на руках, на превеликий жаль”.

Гройсман вважає, що можливо це питання треба розглядати, “але трішки пізніше, можливо там через декілька років”.

“Сьогодні, на мій погляд, я думаю, що це дуже ризикована річ, оскільки багато можливо недобросовісних кандидатів на володіння зброєю зможуть отримати такий інструмент для того, щоб заволодіти законно зброєю і потім використовувати її якось по-іншому”, - зазначив Гройсман.

Він вважає, що в багатьох країнах є право на володіння зброєю, але в Україні це питання треба розглядати “трохи пізніше”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 вересня, президент України Петро Порошенко звернувся до голови Конституційної комісії, голови Верховної Ради Гройсмана з проханням розглянути на робочій групі Конституційної комісії питання про право вільно володіти вогнепальною зброєю.

Він зазначив, що для забезпечення розгляду відповідної конституційної пропозиції він звернувся до голови Конституційної комісії Гройсмана з закликом ініціювати скликання засідання робочої групи Конституційної комісії з прав, свобод та обов'язків людини і громадянина із залученням до цієї роботи автора електронної петиції, представників різних політичних сил, державних органів, інститутів громадянського суспільства, вчених-правознавців, експертів.

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Він зауважив, що відповідно до Конституції України та Закону України "Про звернення громадян" розглянув розміщену на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва президента України 29 серпня 2015 року головою наглядової ради ВГО "Українська асоціація власників зброї" Г.Учайкіним електронну петицію щодо закріплення у статті 27 Конституції України права громадянина України вільно володіти вогнепальною зброєю та негайного ухвалення Закону України "Про цивільну зброю і боєприпаси", яку підписали понад 36 000 громадян.

«Стосовно вимоги щодо негайного ухвалення Закону України "Про цивільну зброю і боєприпаси" (реєстр. № 1135-1 від 5 лютого 2015 року) повідомляю, що прийняття законів належить до повноважень Верховної Ради України (пункт 3 частини першої статті 85 Конституції України)», - повідомив Порошенко.