У Держдумі РФ прокоментували виступ Обами в ООН
19:18, 28 вересня 2015Політика
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Глава комітету Держдуми з міжнародних справ Олексій Пушков заявив, що позиція Барака Обами щодо кризи в Україні не змінилася.
REUTERS
Про це він написав у своєму Twitter.
«Судячи з заяви на Генасамблеї ООН, позиція Обами щодо України та санкцій не зрушилася ні на йоту: він має намір продовжувати колишню лінію», - написав Пушков.
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Раніше Обама заявив, що санкції проти Росії будуть збережені. У той же час президент США підкреслив, що Вашингтон хоче, щоб Росія була сильною.
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