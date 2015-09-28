У Держдумі РФ прокоментували виступ Обами в ООН

Про це він написав у своєму Twitter.

«Судячи з заяви на Генасамблеї ООН, позиція Обами щодо України та санкцій не зрушилася ні на йоту: він має намір продовжувати колишню лінію», - написав Пушков.

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Раніше Обама заявив, що санкції проти Росії будуть збережені. У той же час президент США підкреслив, що Вашингтон хоче, щоб Росія була сильною.