У Запоріжжі "Опоблок" намагається не пустити "Наш край" на вибори – заява партії

«Наш край» оскаржив постанову у суді, йдеться у заяві партії.

Так, у партії зазначають, що 28 вересня за надуманими причинами Запорізькій обласній організації політичної партії «Наш край» відмовили у реєстрації кандидатів на виборах до Запорізької обласної ради. «Без сумнівів, єдиною справжньою причиною недопущення партії до виборчого процесу є її лідерська позиція у рейтингу підтримки громадян в Запоріжжі», – йдеться у заяві.

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У «Нашому краї» наголошують, що за цією відмовою стоїть «Опозиційний блок». «Склад територіальної виборчої комісії сформовано з нащадків минулого режиму – представників та симпатиків «Опозиційного блоку». «Цей проект олігархів досі не може змиритися зі стрімкою втратою симпатій людей», – говориться в заяві. При цьому, зазначають у партії, влада зайняла вичікувальну позицію.

«Влада своєю бездіяльністю грає на користь політичної сили, що несе війну та розруху в Україні. Але ми не боїмося ані нащадків Януковича у вигляді «Опозиційного блоку», ані їхніх тимчасових поплічників у вигляді влади», – йдеться в заяві.

У зв’язку з відмовою у реєстрації «Наш край» звернувся з позовом до Запорізького окружного адміністративного суду. «Ми сподіваємося на неупереджену позицію суду та законне рішення на нашу користь», – йдеться у документі.

Як зазначено у заяві, «Наш край» звертає увагу Центральної виборчої комісії на незаконність дій членів обласної виборчої комісії у Запорізькій області.