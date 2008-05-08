У КРУ відповіли харківській облраді: гроші повернути можна - було б бажання

Начальник Контрольно-ревізійного управління в Харківській області Олексій ЩЕРБАКОВ вважає, що дії КРУ стосовно блокування рахунків Харківської облради, були законними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЩЕРБАКОВ заявив сьогодні на спеціальній прес-конференції, коментуючи перевірку діяльності Харківської облради за 2006-2007 роки.

За його словами, це була планова перевірка, і вона виявила низку порушень у використанні бюджетних коштів Харківською облрадою. Збитки бюджету від порушень, сказав він, становлять 185,3 тис. грн., загальна ж сума збитків за результатами перевірки - 373,4 тис. грн.

Зокрема, повідомив О.ЩЕРБАКОВ, 13,9 тис. грн. були витрачені на матеріальну допомогу працівникам облради у розмірах, які перевищують норми, встановлені Постановою Кабміну, 4,6 тис. грн. – на телефонні розмови представників громадської організації, яка знаходиться у приміщенні облради, 130 тис. грн. були витрачені на експлуатацію автомобіля сім’єю колишнього губернатора Олександра МАСЕЛЬСЬКОГО за рахунок облради («за 2 роки, приблизно по 5 тис. грн. на місяць»).

На підставі порушень, сказав він, «на 30 календарних днів були призупинені операції по 2 рахунках, які обслуговують поточне утримання обласної ради, з 5 наявних».

Всі дії КРУ, наголосив О.ЩЕРБАКОВ, вважаються законними, оскільки ревізори керувалися нормами Бюджетного кодексу України, зокрема статтею 118 цього документа. Він зазначив, що це «абсолютно звичайна регулярна практика проведень перевірок облдержадміністрацій та державних органів», які, зазвичай, відбуваються по кілька разів на рік.

За його словами, блокування рахунків вважається одним з механізмів відшкодування незаконно витрачених коштів. Зокрема, за його даними, в 2007 р. в Україні мали місце 172 випадки зупинення операцій з рахунками бюджетних організацій. В понад 90 випадках кошти були повернуті шляхом зменшення обсягів асигнувань установам, які припустилися порушень.

При цьому О.ЩЕРБАКОВ висловив здивування реакцією Харківської облради на виявлені порушення, зазначивши, що на їх усунення закон передбачає 30-денний термін, а реально це можна зробити «буквально протягом кількох днів». «Гроші можна повернути завжди, головне – бажання», - сказав начальник облКРУ. Він вважає, що справа завершиться «зменшенням асигнувань облраді». «За всю історію моєї роботи, - сказав О.ЩЕРБАКОВ, - я не пригадую випадку, щоб не можна було повернути гроші».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Харківська облрада провела сесію на майдані просто неба, пояснивши це неможливістю працювати в приміщенні через блокування рахунків.

Депутати звернулися до вищих інстанцій держави з проханням втрутитися в ситуацію. Вони заявили, що дії КРУ носять «замовний, політичний характер» і є «черговою акцією антинародного уряду, яка спрямована на знищення органів місцевого самоврядування».