Кандидат у мери від ПР назвав умову свого переходу до Київради

Кандидат на посаду мера Києва та в депутати Київради від Партії регіонів Василь ГОРБАЛЬ не виключає, що відмовиться від свого депутатського мандату у парламенті і залишиться працювати у Київраді.

Про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Цілком ймовірно», - сказав він, відповідаючи на запитання, чи погодиться працювати у Київраді.

В.ГОРБАЛЬ зазначив, що все буде залежати від остаточного складу депутатського корпусу Київради.

«Подивимось на склад. Якщо Юлія Володимирівна залишиться в Київраді, то я також залишуся», - сказав він.