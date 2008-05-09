Кандидат у мери від ПР назвав умову свого переходу до Київради
12:00, 09 травня 2008Політика
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Горбаль дав інтерв’ю
Кандидат на посаду мера Києва та в депутати Київради від Партії регіонів Василь ГОРБАЛЬ не виключає, що відмовиться від свого депутатського мандату у парламенті і залишиться працювати у Київраді.
Про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.
«Цілком ймовірно», - сказав він, відповідаючи на запитання, чи погодиться працювати у Київраді.
В.ГОРБАЛЬ зазначив, що все буде залежати від остаточного складу депутатського корпусу Київради.
«Подивимось на склад. Якщо Юлія Володимирівна залишиться в Київраді, то я також залишуся», - сказав він.
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