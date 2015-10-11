Без виборів на окупованому Донбасі політичне врегулювання зайде в глухий кут - Порошенко

Президент України Петро Порошенко виступив зі зверненням, у якому пояснив свої дії, спрямовані на реінтеграцію окупованої частини Донбасу.

Глава держави попросив суспільство і політиків підтримати ці зусилля, повідомили УНІАН у прес-службі президента.

«Частина вітчизняних політиків ніби не розуміє, що ситуація не може повернутися в стан, в якому вона була до 1 березня минулого року… Що для реінтеграції територій потрібні надзвичайні мудрість та далекоглядність з українського боку. А ще складніше, ніж землі, повернути душі і серця людей», – йдеться у документі.

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«Без Верховної Ради не буде виборів. Без виборів на окупованих територіях політичне врегулювання зайде в глухий кут. Втім, дехто з українських політиків і не приховує, що вони саме такого варіанту й прагнуть. Тому й пропонують «оточити, заблокувати та ізолювати», а також «відрізати та віддати». Але це просте, примітивне рішення, яке не потребує ані інтелекту, ані політичної волі на відновлення цілісності країни, ані дипломатичного хисту», – зазначив президент.

«Якщо втратимо шанс забрати назад Донеччину і Луганщину, хто в світі говоритиме про повернення Криму – з країною, яка розкидається територіями?», – наголошує глава держави.

Перемир’я на Донбасі президент вважає наслідком дипломатичних зусиль міжнародної коаліції на підтримку єдності України.

Також Порошенко закликав українців до згуртованості, адже Кремль після невдачі у війні на Донбасі намагається перенести протистояння всередину України.

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«В той час, коли весь світ об’єднався навколо України, нам ще більше потрібна внутрішня згуртованість, бо лише консолідація суспільства дозволить здолати нам зовнішнього ворога», - йдеться у зверненні глави держави.

Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко у зверненні до народу, яке транслювалося у неділю увечері на загальнонаціональних телеканалах наголосив на необхідності повного відновлення територіальної цілісності України.