Порошенко: Ми продемонстрували всьому світу, що українське військо здатне захистити державу

Президент України Петро Порошенко привітав командирів військових частин середньої військової ланки управління з Днем захисника України.

«Для мене – висока честь бути Верховним головнокомандувачем таких Збройних Сил, такого війська, де середня ланка – командири батальйонів, бригад, зібрані в цьому залі, такі воїни, як ви», – звернувся глава держави до присутніх на зустрічі, що відбулась у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського.

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«Ми всьому світові продемонстрували, що Українське військо здатне захистити державу, вміє її захищати і викликає високу повагу усіх наших зарубіжних партнерів. В цілому ми правильно будуємо систему національної безпеки та оборони, в якій особливе місце належить командиру нової формації, командиру–герою, командиру–патріоту, командиру–професіоналу», – наголосив Порошенко.

Глава держави від імені Українського народу висловив сердечну подяку кожному воїну, кожному командиру за високий професіоналізм, звитягу, героїзм, за справжній український бойовий дух, які вони щоденно проявляють під час захисту свободи, суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.

За словами Президента, в нашому національному літописі не важко було знайти день, найбільш придатний для вшанування захисників Вітчизни.

«Корені нового-старого свята – в сивій давнині. 14 жовтня, Покрову Пресвятої Богородиці, ще січовики-запорожці зробили своїм військовим святом. Відтоді не одне покоління українців, наших славних лицарів, борців за її незалежність та свободу відзначали його як день козацької слави та власної звитяги. Свято 14 жовтня поєднує наші християнські традиції, спадщину українського козацтва, армії Української Народної Республіки, УПА», – сказав президент.

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При цьому він наголосив, що найбільшою мірою це свято буде асоціюватися зі справжніми героями України, учасниками антитерористичної операції і бойових дій, учасниками війни за нашу Незалежність, з теперішніми Збройними Силами, Національною гвардією, волонтерами, працівниками оборонних підприємств.