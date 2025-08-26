Зеленський назвав 5 перших країн, де працюватиме множинне громадянство для України

Множинне громадянство започатковується для країн, куди більшість українців поїхали з початком повномасштабного вторгнення.

Президент Володимир Зеленський назвав 5 перших країн, де почнуть діяти норми множинного громадянства України. Про це він сказав на зустрічі з представниками Світового конгресу українців, інформація про яку розміщена в Telegram-каналі глави держави.

"Закон прийнято, найближчим часом уряд ухвалить необхідні нормативні акти, і першими країнами, де застосують норми, стануть Німеччина, Польща, Чехія, США та Канада. Це крок для ще більшої єдності українців у світі", - прокоментував Зеленський.

Як пояснив президент, множинне громадянство в першу чергу діятиме для країн, куди більшість українців поїхали з початком повномасштабного вторгнення.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня 2025 року Верховна Рада України підтримала запровадження множинного громадянства в нашій країні. За це проголосували 243 народних депутати.

Ухвалений закон встановлює допустимі випадки множинності громадянства, визначає особливості набуття громадянства України та його поновлення, а також переглядає підстави для втрати громадянства України.

15 липня Зеленський у Telegram повідомив, що підписав закон про множинне громадянство і це дозволить створити більше реальних юридичних основ для єдності мільйонів українців на всіх континентах, а також тих представників інших народів, які пов’язали свою долю з Україною.

В законі сказано, що множинне громадянство - це одночасне належання особи до громадянства (підданства) двох або більше держав.

