Порошенко: Незняття депутатської недоторканності перекриває шлях до безвізового режиму

Про це президент України Петро Порошенко заявив під час засідання Національної ради реформ, повідомляє прес-служба глави держави.

«Європейський Союз розглядає це як надзвичайно важливий елемент програми боротьби з корупцією. Просив би, щоб ми, не відтерміновуючи, винесли це питання на розгляд», – звернувся глава держави до присутніх депутатів Парламенту. Президент зазначив, що кожна політична сила на виборах обіцяла своїм виборцям це зробити.

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«Ви записали це в Коаліційну угоду. Знайдіть в собі мужність і приймайте це рішення. Дуже сподіваюся, що народні депутати поведуться як відповідальні державні мужі і не будуть намагатися відновити касту недоторканних, яка заради збереження привілею для кількох сотень депутатів перекриє шлях до безвізового режиму десяткам мільйонів українців», – підкреслив глава держави.