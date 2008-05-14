Кличко: поразки не буде, ми ведемо переговори

Кандидат на посаду міського голови Києва Віталій КЛИЧКО переконаний, що єдиним кандидатом від демократичних сил на посаду мера столиці має стати той, кому більш за всіх довіряють кияни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.КЛИЧКО заявив на прес-конференції в Києві, відповідаючи на питання журналістів.

«Я упевнений, що такий кандидат має бути висунутий. Ми ведемо переговори…», - сказав В.КЛИЧКО.

При цьому він висловив переконання, що єдиним кандидатом на пост мера столиці має стати той, кому більш за всіх довіряють кияни.

На уточнююче питання журналістів, чи готовий він, у разі своєї поразки на виборах і повторного обрання Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО київським мером, разом із кандидатом від БЮТ Олександром ТУРЧИНОВИМ розділити відповідальність за поразку демократичних сил, В.КЛИЧКО відповів: «Я можу вас завірити - поразки не буде, буде перемога».

Разом з тим він заявив, що не відносить себе до жодної з існуючих на сьогоднішній день в Україні політичних сил, водночас позиціонує себе як захисник інтересів киян.

В.КЛИЧКО впевнений, що у разі його перемоги на київських виборах, всі політичні сили і парламент підтримають всі добрі почини його команди.

«Я спілкувався з багатьма парламентаріями, дуже багато хто з них розділяє мою точку зору (щодо облаштування столиці – УНІАН)», - сказав В.КЛИЧКО.