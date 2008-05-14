Тимошенко висунула Ющенку ультиматум: погрожує розірвати союз

Юлія Тимошенко сьогодні вперше за чотири місяці повідомила Президенту, що якщо ситуація в країні не поліпшиться, то «прем’єр президенту не партнер і не союзник».

Про це вона заявила у вівторок на зустрічі з виборцями Подільського району Києва, повідомляє офіційний сайт блоку імені прем’єра.

«Навколо Уряду ставлять сілки, але зі мною такі штучки не проходять. Не проходять тому, що я несу відповідальність», - наголосила Тимошенко.

«Коли ми мерзли на майданах, за нашою спиною на круглих столах підписували Конституцію, яка призвела до того, що прем’єр-міністр не має відношення до губернаторів, яких призначає президент», - зазначила лідер БЮТ.

Юлія Тимошенко наголосила, що деякі міністри також не підзвітні Уряду. «Їх призначають в іншому місці», - сказала вона.

Лідер БЮТ наголосила, що всіма силами зберігає демократичну коаліцію та готова пробачити те, що на її думку, можливо не пробачив би інший політик.

Вона пояснила це тим, що «ганьбити та принижувати власну країну, практично нищити економічно все, що ми будуємо, не є методами боротьби за наступні президентські вибори», - сказала вона.

Крім того, Юлія Тимошенко наголосила, що переформатування демократичної коаліції не буде.