Яценюк відкрив ранкове засідання ВР з ”чужого” місця

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК відкрив ранкове засідання парламенту і проводить його з трибуни.

Як передає кореспондент УНІАН, однак трибуна та президія заблоковані депутатами від фракції БЮТ. Також вони заблокували входи до президії.

А.ЯЦЕНЮК зайшов до сесійної зали із дверей навпроти трибуни, поряд з якими розміщуються народні депутати із фракцій Блоку Литвина та БЮТ. Він підійшов до трибуни. Народні депутати із фракції БЮТ дали йому можливість підійти до мікрофону.

А.ЯЦЕНЮК відкрив ранкове засідання і запропонував народним депутатам зареєструватися. У сесійній залі зареєструвалося 288 народних депутатів. Після реєстрації він повідомив про необхідність консультацій із керівниками фракцій щодо подальшої роботи парламенту.