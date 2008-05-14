БЮТ оголосив умову розблокування Верховної Ради

Фракція БЮТ готова розблокувати роботу Верховної Ради, якщо буде знайдено згоду після наради у Президента України щодо розгляду антиінфляційних законопроектів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні з трибуни ВР заявив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

До цього часу, за його словами, фракція БЮТ продовжуватиме блокування парламенту.

Він зазначив, що на сьогодні ті закони, які просить розглянути БЮТ, були внесені ще 1 квітня.

«Тому, якщо голова Верховної Ради говорить, що парламент готовий розглядати, то ми миттю розблокуємо ВР», - сказав І.КИРИЛЕНКО.

При цьому він додав, що якщо «є добра воля після наради у Президента внести ці законопроекти, ми негайно все розблоковуємо».

Як повідомляв УНІАН, на 11.30 призначено зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО, головою Верховної Ради України Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ та керівниками фракцій парламенту.