Янукович: це сором на весь світ, на нас дивляться як на дику країну

Керівник фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що тільки після ухвалення нової Конституції необхідно буде провести парламентські вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Єнакієвому Донецької області після покладання квітів до пам`ятника Береговому.

«Тільки коли буде досягнуто політичного консенсусу політичних сил, які будуть здатні прийняти нові закони і внести зміни до Конституції, тільки тоді необхідним буде проведення виборів», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він уточнив, що поки що не може сказати, коли це відбудеться, але він вірить, що консенсус можливий.

«Наша політична партія готова до конструктивної роботи. Принаймні, ми цього прагнемо», - відзначив лідер Партії регіонів.

Характеризуючи нинішню політичну ситуацію в країні, він наголосив, що вона «не може задовольняти сьогодні і країну в цілому, маючи на увазі громадян України, і наших партнерів у всьому світі, бо така політична ситуація не сприяє розвиткові країни, підняттю економіки.».

За словами В.ЯНУКОВИЧА, «це сором на весь світ. І наші партнери у світі, які мають з нами відносини, дивляться на нас, як на дику країну, яка має непередбачувану політику».

В.ЯНУКОВИЧ акцентував, що 47 млн. громадян України від цього лише втрачають, і «ми як політична сила, і я, як людина, яка двічі очолювала уряд, знаємо, як навести порядок. Ми хочемо, щоб влада нас почула».

Проте він дорікнув, що влада сьогодні їх не чує, і «вона не здатна сьогодні працювати».

В.ЯНУКОВИЧ ще раз наголосив, що чим швидше вирішиться ця політична ситуація, тим швидше буде вдосконалена Конституція і тоді зможуть об`єднатися конструктивні сили, які готові свої політичні амбіції підпорядкувати творчим цілям.