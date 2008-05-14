БЮТ: конфлікту в парламенті могло й не бути

Народний депутат України (фракція БЮТ), заступник голови Української соціально-демократичної партії (УСДП) Олена ШУСТІК заявляє, що сьогодні конфлікт у Верховній Раді міг бути вичерпаний ще зранку, якби спікер Арсеній ЯЦЕНЮК першим питанням поставив на розгляд парламенту антиінфляційні законопроекти.

Про це йдеться у коментарі О.ШУСТІК з приводу ситуації, що склалася у парламенті, переданому агентству УНІАН прес-службою УСДП.

Водночас депутат вважає, що перешкоди в прийнятті антиінфляційних законопроектів зумовлені бажанням деяких політичних сил дискредитувати уряд та звинуватити Кабінет міністрів у санкціонованому іншими державними діячами зростанні цін та інфляції.

«У представників БЮТ увірвався терпець. Ми не будемо більше пасивно, схиливши голову, слухати наклепи та образи на адресу уряду та БЮТ від Секретаріату Президента та НУ-НСу, спокійно спостерігати бездіяльність Ради щодо ухвалення дійсно життєво важливих для людей проектів законів”, - наголошує О.ШУСТІК.

За її словами, “односторонні зусилля уряду по наведенню ладу в економіці не те що не підтримуються, а навпаки саботуються, тому настав час рішуче заявити про свою позицію і відстояти її”.

При цьому депутат зазначила, що законопроекти щодо встановлення обмежень на торгівельні надбавки на товари в супермаркетах, відміни ввізного мита на м`ясо (в обсязі 200 тис. тонн) та приведення національних стандартів на деякі продукти харчування до вимог Світової організації торгівлі “потрібні не БЮТ, а кожній людині”, і тому Блок Юлії Тимошенко зробить все необхідне для їх ухвалення.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня о 10.00 Президент України Віктор ЮЩЕНКО повинен був виступити у Верховній Раді зі щорічним Посланням про внутрішнє й зовнішнє становище України. Проте депутати від БЮТ заблокували парламентську трибуну, президію, урядову ложу й ложу суддів. Фракція БЮТ вимагала до виступу Президента у Верховній Раді прийняти антиінфляційні закони та кадрові рішення, зокрема, щодо зміни голови Фонду державного майна України. Через блокування глава держави так і не виступив із посланням. Після закриття засідання ВР прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що БЮТ блокуватиме трибуну, поки парламент не розгляне три антиінфляційні законопроекти.

Сьогодні вранці представники фракції БЮТ знову заблокували трибуну та президію ВР, вимагаючи прийняти антиінфляційні закони, внаслідок чого голова ВР А.ЯЦЕНЮК закрив засідання парламенту.

Він заявив, що прем`єр-міністра дезінформують про навмисне блокування розгляду урядових законопроектів у Верховній Раді. За словами А.ЯЦЕНЮКА, якби не було блокування роботи ВР, то вже сьогодні депутати розглянули б законопроекти, які мають стимулювальний економічний характер. А.ЯЦЕНЮК нагадав, що ці законопроекти буде включено до порядку денного на цей пленарний тиждень.