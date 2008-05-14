Яценюк: парламент буде розблокований

Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК упевнений, що роботу парламенту буде розблоковано.

Про це йдеться у коментарі А.ЯЦЕНЮКА, переданому УНІАН його прес-секретарем.

Він вважає, що на даному етапі робота парламенту залежить виключно від функціонування коаліції.

«Ця проблема існує протягом усього скликання парламенту. А саме відсутність злагоджених та чітких дій учасниками коаліції. Вже пройшло багато часу для того, щоб налагодити таку роботу всередині коаліції. Далеко ще не всі методи та засоби вичерпані для повноцінного функціонування парламентської більшості», - запевняє голова Верховної Ради.

Він наголосив на необхідності для політичних партій – членів коаліції уникати зовнішніх впливів на їх діяльність. «Народні депутати – це представники окремої гілки влади. Тому кожному треба займатися своїм», – зазначив А.ЯЦЕНЮК.

«Можна було знайти хоч якесь пояснення блокуванням трибуни опозицією. Чого не скажеш про блокування трибуни, яке відбувається сьогодні. Я готовий ставити на голосування будь-які питання, спрямовані на вирішення економічних проблем держави. Але, на жаль, проблема лежить не в площині законотворчості. Парламент буде розблокований, питання в тому, наскільки швидко. Зволікання дуже дорого коштує для держави», – наголосив А.ЯЦЕНЮК.

Парламент продовжить свою роботу завтра. Робота розпочнеться о 10-й з Погоджувальної ради керівників фракцій.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня о 10.00 Президент України Віктор ЮЩЕНКО повинен був виступити у Верховній Раді зі щорічним Посланням про внутрішнє й зовнішнє становище України. Проте депутати від БЮТ заблокували парламентську трибуну, президію, урядову ложу й ложу суддів. Фракція БЮТ вимагала до виступу Президента у Верховній Раді прийняти антиінфляційні закони та кадрові рішення, зокрема, щодо зміни голови Фонду державного майна України. Через блокування глава держави так і не виступив із посланням. Після закриття засідання ВР прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що БЮТ блокуватиме трибуну, поки парламент не розгляне три антиінфляційні законопроекти.

Сьогодні вранці представники фракції БЮТ знову заблокували трибуну та президію ВР, вимагаючи прийняти антиінфляційні закони, через що голова ВР А.ЯЦЕНЮК закрив засідання парламенту.