У Литвина вимагають підтвердити наявність коаліції

Депутатська фракція «Блок Литвина» вимагає підтвердити наявність коаліції.

Про це йдеться в заяві депутатської фракції, переданій УНІАН сьогодні.

Зокрема, Блок Литвина вимагає, щоб кожен член юридично оформленої парламентської коаліції підтвердив свою подальшу участь в ній. Фракція підкреслює, що необхідно чітко і однозначно з’ясувати наявність цієї коаліції, яка несе ключову відповідальність за роботу Верховної Ради та Кабінету Міністрів України.

Також фракція вимагає дати оцінку “персональної спроможності кожного керівника центральних органів виконавчої влади ефективно виконувати весь обсяг повноважень та обов’язків”. І саме на цій основі поставити та вирішити питання про переформатування персонального керівного складу структур виконавчої влади.

Крім того, Блок Литвина вимагає негайно оприлюднити реальну інформацію про соціально-економічний стан країни на спеціально скликаному для цього засіданні Верховної Ради за участю Президента, уряду та керівників регіонального рівня.

Також депутати Блоку Литвина закликають публічно визначити пакет системних заходів з подолання кризових явищ, забезпечення стабільності в державі з чітким пріоритетом на реалізацію життєво важливих людських запитів.

”Саме зараз, як ніколи, Україні потрібна влада, яка б віддзеркалювала інтереси і потреби українського народу, а не політиків. В іншому випадку народ повинен остаточно відмовити такій владі у підтримці і змусити її піти геть”, - йдеться у заяві, підписаній головою фракції «Блок Литвина» у Верховній Раді України Володимиром ЛИТВИНИМ.