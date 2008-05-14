Черновецький хоче, щоб Медведько покарав Луценка

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ звернувся до Генеральної прокуратури України з проханням притягнути міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА до відповідальності за поширення інформації про вручення йому повістки до столичного Управління по боротьбі з організованою злочинністю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, мер назвав провокацією заяву прес-служби Управління боротьби з організованою злочинністю МВС України про «нібито вручення йому повістки».

«Я категорично заявляю, що за все своє життя ніколи не отримував жодних повісток від жодних органів, хоча, як і кожен громадянин, не застрахований від свавілля корумпованих силових структур. Я точно знаю, що панове Олександр ТУРЧИНОВ і Ю.ЛУЦЕНКО готують всілякі провокації у зв`язку з дуже низьким рейтингом підконтрольних їм політичних структур», - наголосив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він звинуватив органи внутрішніх справ у корумпованості. «З усіх питань я завжди готовий дати звіт киянам і, як і раніше, заявляю, що міліція корумпована, а при Ю.ЛУЦЕНКУ корупція в МВС тільки посилилася. Сьогодні вищі посадові особи МВС контролюють постачання наркотиків, гральний бізнес, незаконну торгівлю, а потоки незаконних грошових коштів розподіляються серед вищих ешелонів МВС».

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ впевнений, що змінити ситуацію може тільки чесний уряд. «Але поки ці факти протиправних і протизаконних дій силових структур стосовно громадян України матимуть місце, я говоритиму про них вголос», - підкреслив мер Києва.

«Я продовжую виконувати свої обов`язки як Київський міський голова. Сьогодні, наприклад, був на відкритті школи і не отримував жодних повісток, про які заявляє прес-служба МВС. Перш ніж поширювати подібні вигадки, хай Ю.ЛУЦЕНКО покаже повістку з моїм підписом. І я вимагаю, щоб він усім киянам дав пояснення, з яких причин він і його прес-служба роблять подібні заяви», - заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Київський міський голова підкреслив, що він звернувся до прокуратури для того, щоб показати приклад громадянам України, як захищати свою честь і гідність від міліцейського свавілля.

«Я прошу киян не вірити провокаторам від політики, навіть якщо вони носять державну міліцейську форму. Я звернувся до Генеральної прокуратури про притягнення ЛУЦЕНКА до відповідальності за брехню, провокації і наклеп. На своєму прикладі я покажу киянам і всім громадянам України, як захищати власну честь і гідність від міліцейського свавілля і провокацій. І цю справу я доведу до кінця», - заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, начальник прес-служби Управління боротьби з організованою злочинністю МВС України Олена МЕЛЬНИК заявила, що сьогодні співробітники київської міліції вручили Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ повістку на 16.00 15 травня в приміщення УБОЗ УМВС України в місті Києві (вул.Антоновича, 114) для ознайомлення з матеріалами адміністративного протоколу, складеного проти нього, за порушення вимог закону України «Про боротьбу з корупцією».