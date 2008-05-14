Тимошенко має намір добитися звільнення трьох губернаторів

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вимагає від голів обласних державних адміністрацій до кінця півріччя провести роботи із суттєвого зниження заборгованості із заробітної плати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції після засідання Кабміну за участю губернаторів. (УНІАН: за даними Держкомстату, заборгованість з виплати зарплати в Україну в І кварталі цього року зросла в порівнянні з початком року на 3,5% (або на 23,7 млн. грн.) і на 1 квітня становила 692,4 млн. грн.).

Ю.ТИМОШЕНКО також відзначила, що під час сьогоднішньої розмови з губернаторами знайдено взаєморозуміння і вибудовано співпрацю.

Прем`єр також нагадала, що проситиме Президента Віктора ЮЩЕНКА звільнити губернаторів трьох областей, в яких за підсумками травня буде найвищий рівень інфляції.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що сьогодні під час засідання уряду губернаторами низки областей були обговорені механізми скорочення інфляції.

«Більш як три години ми слухали це питання (доповідь губернаторів про причини інфляції – УНІАН) і зрозуміли, що доволі мляво в областях ведеться робота з цієї теми. І саме тому уряд ухвалив рішення всім розділам облдержадміністрацій дати один місяць – травень. Це місяць ми дали для того, аби вони продемонстрували виконання законів і постанов уряду, і разом з урядом спрацювали для того, щоб у країні інфляція припинялася», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.