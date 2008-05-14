Ющенко вважає, що Верховна Рада поводиться недостойно

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що існуючі політичні протиріччя в Україні носять не персональний, а інституційний характер. Про це він заявив в інтерв`ю телерадіокомпанії «Всесвітня служба Бі-Бі-Сі» в Лондоні, де перебуває з робочим візитом.

Як повідомляє прес-служба Президента України, головними темами інтерв`ю стали внутрішньополітична ситуація в Україні, перспективи євроатлантичної інтеграції нашої держави, а також розвитку українсько-російських відносин після обрання нового Президента Росії, питання урегулювання заморожених конфліктів.

Говорячи про внутрішньополітичну ситуацію в Україні, В.ЮЩЕНКО наголосив: «Мені прикро, що парламент починає ставати жертвою певних політичних інтриг, які належать навіть не опозиції, а певним політичним силам більшості, чинної влади». Він назвав таку політику недостойною.

Президент пояснив, що існуючі політичні протиріччя носять не персональний, а інституційний характер. Цю ситуацію, на його думку, можна владнати через проведення прозорої конституційної реформи.

Інтерв`ю з Президентом України буде транслюватися у повному обсязі Українською службою Бі-Бі-Сі, фрагменти інтерв`ю будуть використані англійською редакцією для програми новин «Newshour» та Російською службою Бі-Бі-Сі. Повний текст інтерв`ю буде розміщено на сайтах Бі-Бі-Сі трьома мовами: українською, англійською, російською.

Також у рамках робочого візиту до Великої Британії В.ЮЩЕНКО дав інтерв`ю британському телевізійному каналу Sky News.

Основними темами розмови стали європейська та євроатлантична інтеграція України, українсько-російські відносини, внутрішньополітична ситуація в Україні. В інтерв`ю Президент розповів про зусилля української влади щодо міжнародного визнання Голодомору геноцидом українського народу. В.ЮЩЕНКО також прокоментував стан українсько-британських відносин та розповів про свої очікування від візиту до Великої Британії.

Інтерв`ю вийде в ефір у програмі міжнародних новин на каналі Sky News у п`ятницю, 16 травня, орієнтовно, о 18.00 за київським часом, а також у повній версії у неділю, 18 травня, повідомляє прес-служба глави держави.