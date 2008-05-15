Ющенко хоче подружитися з Медведєвим

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає зневажливою заяву мера Москви Юрія ЛУЖКОВА щодо Севастополя та вважає, що Україна вжила заходфі проти нього у відповідності з національною Конституцією.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це В.ЮЩЕНКО заявив в інтерв’ю українській службі Бі-Бі-Сі.

“Якщо ми приймаємо гостя у своєму домі - він повинен поважати інтереси цієї держави, інтереси цих людей, байдуже якої вони національності. Якщо ти перебуваєш у будь-якій країні світу - ти намагаєшся щось сказати їхньою материнською мовою. І цим власне ти й продемонструєш те, як ти шануєш цю націю, щось згадати у тості з їхньої культури, щось сказати на політичних переговорах про історичні зв`язки. Коли ти вступаєш до чужого дому - скажи комплімент господарю. І за це тебе лише зайвого разу оцінять. І у зворотньому напрямку, коли про українську націю, український суверенітет, про цілісність української території, українського кордону говорить щось зневажливе - до нього буде застосовано заходи у відповідності до Конституції України”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Глава держави також наголосив, що для нього важливо, аби українська нація розуміла, що такі заяви є приниженням для неї. “У нас повинна бути самодостатність”, - зазначив він.

Президент вважає, що Україна та Росія повинні говорити про серйозні міждержавні відносини, а не розкидувати “направо-наліво” такі міждержавні угоди, які визначають стратегічне співробітництво.

“Проблему створити можна дуже просто, а виходити з неї доведеться роками. Якщо ми цінуємо наше сусідство, якщо ми поважаємо батьків-прадідів, наші традиції, нашу державу, то я переконаний, що ми все маємо зробити, аби на найвищому державному рівні менш за все працювало б емоцій”, - пояснив він.

Водночас В.ЮЩЕНКО звернув увагу на той факт, україно-російська політика “ніколи не була легкою”.

Глава держави висловив сподівання, що з обранням нового Президента Росії Дмитрія МЕДВЕДЄВА буде активно відбуватися міждержавний діалог.

"Я думаю, що нам всім вигідно відмовитись від історії холодної війни. Як на мене, нам варто зрозуміти, що діалог сьогодні допоможе дати відповіді на ті виклики, які нині є чутливими. Будемо говорити так - Росія зараз змінюється. Вона виходить з іншими амбіціями, бажаючи пристосувати їх у світі. З іншого боку, світ хотів би уніфікувати свої стосунки з кількох секторів. Я зроблю все для того, аби стосунки України з Росією збагатилися ще й приватною дружбою обох президентів”, - додав В.ЮЩЕНКО.