На Дніпропетровщині всі бюлетені можуть визнати недійсними

Усі бюлетені для голосування на місцевих виборах у Дніпропетровську та області надруковані з помилкою.

Про це повідомила Єлизавета Буртова, член Дніпропетровської міської територіальної виборчої комісії.

"Вибори на Дніпропетровщині зірвані. На всіх бюлетенях місце для підпису членами комісії зміщене безпосередньо на тіло бюлетеня. Це грубе порушення. Такі бюлетені автоматично визнаються недійсними. А враховуючи, що йдеться абсолютно про всі примірники, надруковані для голосування, ми можемо говорити про зрив виборів", – сказала Буртова.

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Вона також зазначила, що представники Центральної виборчої комісії, що курирують вибори в Дніпропетровській області, знали про цю помилку, проте не повідомили про неї у відповідні інстанції своєчасно.