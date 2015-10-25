У місцевій друкарні Запоріжжя екстрено передрукували 613 тисяч бюлетенів
У місцевій друкарні Запоріжжя екстрено передрукували 613 тисяч бюлетенів для голосування за кандидатів на посаду міського голови.
Як передає кореспондент УНІАН, причиною для замовлення тиражу бюлетенів, за словами голови Запорізької міської виборчої комісії Артема Ляха, стали технічні помилки, виявлені у тиражі бюлетенів: неправильне написання прізвища одного з кандидатів на пост мера, а також внесення районними виборчкомами даних про округ до бюлетенів для виборів на посаду мера Запоріжжя.
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«Нам друкарня пішла назустріч - вони за свій рахунок передрукували. З друкарнею підписані додаткові договори, і з ЦВК вирішується питання про фінансування. У результаті помилок, виявлених у бюлетенях, одна третина запорожців не змогла б проголосувати на виборах міського голови, а це означає, що вибори могли бути визнані недійсними», - пояснив Лях.
Рішення про друкування нового тиражу було ухвалене напередодні міською виборчою комісією, і необхідний тираж, за словами Ляха, надрукувано і передано на дільниці для голосування.
ЦВК даний тираж обійдеться в суму близько 0,5 млн грн.
Старий тираж, за рішенням Запорізького міськвиборчкому, має бути знищений.
«Міська виборча комісія ухвалила рішення про знищення старого тиражу зіпсованих бюлетенів у видавництві «Кераміст». Щоб уникнути питань щодо використання «старих» бюлетенів, міськвиборчком проголосував за створення нового оригінального макета бюлетеня - не схожого на попередній макет», - додав керівник міської ТВК.