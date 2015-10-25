У місцевій друкарні Запоріжжя екстрено передрукували 613 тисяч бюлетенів

Як передає кореспондент УНІАН, причиною для замовлення тиражу бюлетенів, за словами голови Запорізької міської виборчої комісії Артема Ляха, стали технічні помилки, виявлені у тиражі бюлетенів: неправильне написання прізвища одного з кандидатів на пост мера, а також внесення районними виборчкомами даних про округ до бюлетенів для виборів на посаду мера Запоріжжя.

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«Нам друкарня пішла назустріч - вони за свій рахунок передрукували. З друкарнею підписані додаткові договори, і з ЦВК вирішується питання про фінансування. У результаті помилок, виявлених у бюлетенях, одна третина запорожців не змогла б проголосувати на виборах міського голови, а це означає, що вибори могли бути визнані недійсними», - пояснив Лях.

Рішення про друкування нового тиражу було ухвалене напередодні міською виборчою комісією, і необхідний тираж, за словами Ляха, надрукувано і передано на дільниці для голосування.

ЦВК даний тираж обійдеться в суму близько 0,5 млн грн.

Старий тираж, за рішенням Запорізького міськвиборчкому, має бути знищений.

«Міська виборча комісія ухвалила рішення про знищення старого тиражу зіпсованих бюлетенів у видавництві «Кераміст». Щоб уникнути питань щодо використання «старих» бюлетенів, міськвиборчком проголосував за створення нового оригінального макета бюлетеня - не схожого на попередній макет», - додав керівник міської ТВК.