У Кривому Розі зафіксовано переписування протоколів підрахунку голосів - "Опора"

Про це у понеділок ввечері повідомили у громадянській мережі «Опора», передає Радіо Свобода.

За даними «Опори», 26 жовтня, під час безперервного засідання Криворізької районної виборчої комісії виявилось, що чимало виборчкомів, які привозили пакети з бюлетенями та протоколами підрахунку голосів, припустились граматичних помилок, неточностей, не повносили належну інформацію до протоколів.

Криворізька районна комісія відправляла таких членів комісій назад на дільниці для складання протоколу з позначкою «Уточнений». Однак члени комісій замість того, що повернутись на дільницю і скласти протокол на засіданні повним складом комісії, переписували документи прямо на місці.

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Cпостерігачі «Опори» зафіксували, як голова комісії з селища Недайвода біля будівлі Криворізької районної ТВК, прямо в авто, власноруч заповнювала протокол і ставила підписи замість всіх членів комісії. Схожий випадок зафіксували в іншому авто – членів комісії ідентифікувати не вдалось. Спостерігачі викликали міліцію і склали заяву про порушення.

«Сьогодні було зафіксоване переписування протоколів головами дільничних виборчих комісій Криворізького району, але в цілому вибори проходять набагато спокійніше, ніж очікувалось», – сказав у коментарі Радіо Свобода координатор «Опори» в області Сергій Федько.

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Раніше УНІАН повідомляв, що станом на 26 жовтня спостерігачі громадянської мережі ОПОРА зафіксували 1128 порушень з початку виборчого процесу на місцевих виборах.