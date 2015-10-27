Клімкін заперечує конфлікт між МЗС і Шокіним через створення антикорупційної прокуратури

Як передає кореспондент УНІАН, про це Клімкін сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Італії Паоло Джентілоні.

“Створення антикорупційної прокуратури — це створення, наприклад, генеральної інспекції всередині Генпрокуратури, це більш ефективне розслідування справ, які стосуються і минулої влади, і багатьох інших. Це співробітництво ми будемо розвивати в тісній взаємодії з нашими партнерами. І знову ж таки, ніяких конфліктів між інтересами Генеральної прокуратури немає», - сказав Клімкін.

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За його словами, необхідно, щоб процес створення антикорупційної прокуратури був професійним і відкритим, щоб не було жодного сумніву, щоб кандидати, які пройдуть процес відбору до цієї прокуратури, відповідали певним вимогам.

“Ситуація навіть не в тому, хто буде в цій комісії, ситуація в тому, що ми отримаємо в результаті. Якщо в результаті ми отримаємо особистість, яка не буде користуватися довірою і повагою, цей результат ніколи не буде сприйнятий ані нами, ні Європейським Союзом”, - сказав Клімкін.