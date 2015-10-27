Клімкін заперечує конфлікт між МЗС і Шокіним через створення антикорупційної прокуратури
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє про відсутність конфлікту між Міністерством закордонних справ та Генеральною прокуратурою щодо створення антикорупційної прокуратури.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Клімкін сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Італії Паоло Джентілоні.
“Створення антикорупційної прокуратури — це створення, наприклад, генеральної інспекції всередині Генпрокуратури, це більш ефективне розслідування справ, які стосуються і минулої влади, і багатьох інших. Це співробітництво ми будемо розвивати в тісній взаємодії з нашими партнерами. І знову ж таки, ніяких конфліктів між інтересами Генеральної прокуратури немає», - сказав Клімкін.
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За його словами, необхідно, щоб процес створення антикорупційної прокуратури був професійним і відкритим, щоб не було жодного сумніву, щоб кандидати, які пройдуть процес відбору до цієї прокуратури, відповідали певним вимогам.
“Ситуація навіть не в тому, хто буде в цій комісії, ситуація в тому, що ми отримаємо в результаті. Якщо в результаті ми отримаємо особистість, яка не буде користуватися довірою і повагою, цей результат ніколи не буде сприйнятий ані нами, ні Європейським Союзом”, - сказав Клімкін.