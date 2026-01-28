США провели масову висадку десанту у Японії, - The Defence Blog

Десантування відпрацьовували в умовах екстремально низьких температур за підтримки транспортної авіації Повітряних сил США.

Парашутисти Армії США з 11-ї повітряно-десантної дивізії наприкінці січня здійснили масштабну тактичну повітряну десантну операцію на острові Хоккайдо в Японії.

Як пише The Defence Blog, висадка десанту відбулася під час двосторонніх навчань North Wind 26 разом із Сухопутними силами самооборони Японії.

Командування Армії США в Японії повідомило, що у операції брали участь військовослужбовці 3-го батальйону 509-го парашутно-піхотного полку 2-ї піхотної бригадної бойової групи. Десантування відпрацьовували в умовах екстремально низьких температур за підтримки транспортної авіації Повітряних сил США. Після приземлення підрозділи одразу перейшли до наземних маневрів, що імітували бойові дії в складній місцевості.

За даними Армії США, повітряна операція стала центральним елементом навчань і була спрямована на перевірку здатності до швидкого введення сил, координації підрозділів та ефективного управління військами в зимових умовах. Після десантування військові виконували вправи зі стрільби прямим наведенням, відпрацьовували переміщення та оборонні дії, моделюючи сценарії, які використовуються під час планування операцій у північних і арктичних регіонах.

Як зазначається, навчання North Wind 26 тривають із 20 січня до 3 лютого та зосереджені на підвищенні взаємосумісності американських і японських підрозділів під час дій у холодних і гірських районах. Вони щороку проводяться на Хоккайдо, клімат і рельєф якого наближені до умов, із якими військові можуть зіткнутися під час операцій у Північно-Східній Азії.

Арктичний компонент і союзницька взаємодія

У командуванні Армії США зазначили, що 11-ту повітряно-десантну дивізію було відновлено саме для формування спеціалізованого з’єднання, здатного діяти в умовах холоду та Арктики. Її участь у North Wind 26 відображає прагнення армії відновити масштабні повітряно-десантні та легкопіхотні спроможності в середовищі, де обмежене використання механізованої техніки та логістики.

Сили самооборони Японії брали участь у навчаннях разом із американськими військовими, інтегруючи наземні маневри, тренування зі зв’язку та логістичну взаємодію після десантування. Японські підрозділи відпрацьовували прийом і спільні дії з американськими силами одразу після їх введення, що є важливим елементом двостороннього оборонного планування.

"Навчання North Wind є одними з низки регулярних спільних маневрів США та Японії, спрямованих на відпрацювання комбінованих операцій у максимально наближених до реальності умовах. Їхня мета – уніфікувати тактики, методи та процедури, а також перевірити здатність обох армій діяти як єдине угруповання під час високої інтенсивності бойових сценаріїв", - пише The Defence Blog.

Провівши масштабне десантування на Хоккайдо, армія США продемонструвала спроможність швидко розгортати боєздатні сили на території Японії в межах союзницьких зобов’язань. Навчання також стали перевіркою координації повітряних перевезень, прийому військ на землі та забезпечення їхньої стійкості в зимових умовах – факторів, які часто є вирішальними в реальних операціях.

