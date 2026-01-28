Росія домовилась про постачання авіалайнерів іншій країні: хто отримає літаки

За словами фахівців, індійський ринок авіаперевезень зростає найшвидшими темпами у світі.

Російська "‎Об'єднана авіабудівна корпорація"‎ (ОАК) та індійська компанія Flamingo Aerospace уклали попередню угоду про постачання шести літаків Іл-114-300. Про це ОАК повідомила у своєму Telegram-каналі.

Офіційна церемонія підписання відбулася в рамках міжнародної авіаційної виставки Wings India 2026 в аеропорту Бегумпет (місто Хайдарабад). Літаки хочуть постачати з 2028 року.

За словами фахівців, індійський ринок авіаперевезень зростає найшвидшими темпами у світі – щорічно на 11%. Сьогодні він є третім за величиною. Це створює передумови для комерційного успіху різних пасажирських літаків. В першу чергу, звісно, від західних виробників.

Іл-114-300 – що про нього відомо

Іл-114-300 призначений для розвитку регіонального авіасполучення. Літак здатний працювати з невеликих аеродромів незалежно від їх інфраструктури, а також з коротких злітно-посадкових смуг.

За словами кремлівських ЗМІ, машина побудована з російських комплектуючих і оснащена двигунами розробки "‎Об'єднаної двигунобудівної корпорації"‎ ТВ7-117СТ-01.

Російська пропаганда називає Іл-114-300 "‎найновішим"‎, але це просто пропагандистський трюк. Фактично перед нами реінкарнація старого радянського Іл-114, який здійснив перший політ 29 березня 1990 року.

Базова машина ніколи не користувалася великою популярністю. За даними з відкритих джерел, за всі роки виготовили лише близько 20 літаків типу Іл-114.

Російське авіабудування: головне

На думку фахівців, співробітництво з Індією є критично важливим для РФ, яка зірвала всі можливі терміни виробництва нових авіалайнерів – після початку повномасштабної війни фахівці ОАК побудували одиниці придатних до експлуатації пасажирських літаків.

Справа в тому, що сьогодні Нью-Делі активно просуває політику "вироблено в Індії", за якою пріоритет віддають місцевій продукції, локалізації іноземної та передачі відповідних технологій.

Таким чином, теоретично Росія могла б виробляти авіалайнери в Індії, що стало б порятунком для її програм-довгобудів.

