Москва впевнена, що переговорний процес продовжиться.

У Кремлі вважають прогресом на шляху до миру вже сам факт початку тристоронніх переговорів. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, якого цитує ТАСС.

"В цілому той факт, що на експертному рівні обговорюється цілий набір складних тем, пов'язаних з врегулюванням, - це можна вже вважати прогресом - початок діалогу", - сказав він.

За словами Пєскова, подальший прогрес у переговорах буде залежати від конструктивності переговірників.

"Безумовно, робота ведеться. Добре, що вона почалася у вигляді прямих контактів. Це дуже складні переговори, які почалися на експертному рівні. Як ви знаєте, досягнуто домовленості про їх продовження, робота буде продовжуватися", - додав спікер Кремля.

Як писав УНІАН, за закритими дверима російські переговорники демонструють більш прагматичний і компромісний підхід до врегулювання війни в Україні, ніж у жорстких публічних заявах Кремля. Зокрема, Москва часто спочатку озвучує максималістські вимоги (включаючи територіальні), а потім у приватних переговорах допускає розгляд компромісів з окремих питань.

За даними аналітиків, американці, які кричать про величезний прогрес у переговорах, схильні переоцінювати ввічливість і дрібні знаки уваги як значущі індикатори прогресу, що викликає критику української сторони. Український чиновник зазначив, що США сприймають навіть звичайну ввічливість як великий позитив.

