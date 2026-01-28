Китай допомагає Росії обладнанням для ракети 'Орєшнік', - The Telegraph

Старший науковий співробітник Фонду Карнегі Майкл Кофман зазначив, що без Китаю Росії було б дуже важко підтримувати війну проти України.

Китай надсилає інструменти, щоб допомогти Росії побудувати гіперзвукову ракету з ядерною боєголовкою, яку російський диктатор Володимир Путін використовує для погроз Заходу, повідомляє The Telegraph.

Видання зазначає, що на початку січня російські війська випустили ракету "Орєшник" по західноукраїнському місту Львів, що знаходиться всього за 64 кілометри від кордону з Польщею.

Наводяться дані, що гіперзвукова балістична ракета, яка була використана Росією в бою лише двічі, може випустити шість боєголовок під час польоту, які вражають різні цілі.

Відео дня

В публікації йдеться, що для створення боєголовок, які можуть бути встановлені на ракети, що здатні вразити Європу менш ніж за 20 хвилин, використовуються спеціалізовані виробничі машини та інструменти.

Ці засоби є частиною технологій та сучасного обладнання на суму 10,3 млрд доларів, які, за даними видання, Китай надіслав до Росії для того, щоб допомогти створити військове обладнання та розширити виробництво зброї.

Як розповіло видання, збільшення виробництва частково пов'язане з використанням одного конкретного верстата з ЧПУ (числовим програмним управлінням, - прим. ред) – карусельного токарного верстата китайського виробництва, який обточує та ріже метал.

За даними української розвідки, цей верстат використовується на державному заводі у Воткінську, провідному підприємстві з виробництва ракет у Росії, на яке накладено санкції з боку Великої Британії, США, ЄС та Японії.

Саме на цьому заводі відбувається виробництво ракет "Орєшник", а також балістичні ракети "Іскандер-М" та міжконтинентальні балістичні ракети "Тополь-М".

Видання припускає, що Китай міг надіслати Росії й інші компоненти на мільярди доларів, які необхідні при виготовленні високоточної зброї та літаків. Їх країна-агресор або не може виготовляти самостійно, або ж виготовляє в недостатньому обсязі.

В статті підкреслюється, що всі ці компоненти входять до списку з 50 поширених товарів високого пріоритету, експорт яких до Москви погодилися заборонити 39 країн, зокрема, Велика Британія та США.

Американський агрегатор торговельних даних Import Genius повідомив, що Пекін поставив Москві мікрочіпів та плат пам'яті на суму щонайменше 4,9 млрд доларів. Вони потрібні Росії для виробництва високоточної зброї та винищувачів Су.

Серед інших ключових елементів, що поставляє Китай Росії, є різні види підшипників вартістю 130 мільйонів доларів, які також необхідні для будівництва літаків та інших транспортних засобів.

Окрім цього, видання додало, що Китай, ймовірно, надіслав Росії встановлені п'єзоелектричні кристали на щонайменше 97 мільйонів доларів США. Вони використовуються в радарах та системах радіоелектронної боротьби, а також телескопічних прицілів для зброї на суму 42 мільйони доларів.

Старший науковий співробітник Фонду Карнегі Майкл Кофман зазначив, що без Китаю як транзитної платформи для багатьох із цих товарів і технологій, Росії було б дуже важко підтримувати війну в Україні.

За даними, за перші три роки з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Китай відправив до Москви верстатів на суму щонайменше 3,1 мільярда доларів.

В публікації йдеться, що Росія стала набагато залежнішою від Китаю за останні кілька років. Розслідування, яке видання проводило минулого року, показало, що компанії з Китаю постачали щонайменше 55 мільйонів доларів російській індустрії безпілотників воєнного часу з 2023 по 2024 рік.

"Ні Пекін, ні Москва не схильні точно повідомляти дані про торгівлю та митні справи. Водночас дедалі більша кількість поставок спрямовується до третіх країн, які імпортують та реекспортують товар до Росії, таким чином обходячи санкції, маскуючи ланцюжок закупівель", - підкреслило видання.

Удар РФ "Орєшніком" по Львівщині: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Служба безпеки України затримала двох російських агентів, які допомагали ворогу встановити наслідки удару "Орєшніком" на Львівщині. Вказується, що Росія дистанційно завербувала 64-річного жителя Мукачева та його 22-річного безробітного сусіда. В СБУ розповіли, що молодий хлопець поїхав на Львівщину й обходив локації в районі ракетного обстрілу, робив фото та вказував локацію на гугл-картах, а потім пересилав цю інформацію 64-річному сусіду, який вже напряму звітував російському куратору.

Також ми писали, що офіцер повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський пояснив, що пуск Росією "Орєшніка" виглядає як використання міжконтинентальної балістичної ракети, тому країна-агресор в такому випадку має повідомляти США про подібні плани. Храпчинський зазначив, що саме тому на сайті посольства США в Україні була інформація як у випадку удару по Дніпру, так і по Львівщині, що є значна небезпека протягом 48 годин. Тому експерт зазначив, що слід довіряти подібній інформації від США та готуватися до чергового обстрілу.

Вас також можуть зацікавити новини: