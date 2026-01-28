У 'Новій пошті' можна заряджатися під час відключень: які гаджети заборонені

У відділеннях компанії не можна заряджати пристрої з великим споживанням.

Українці мають можливість під час відключень електроенергії заряджати свої гаджети та інші електронні пристрої у відділеннях "Нової пошти", поки дозволяє робота генератора. Про це повідомляє пресслужба компанії в Telegram.

"Попри критичний стан енергетики, відділення "Нової пошти" готові допомагати та ділитися електроенергією", - ідеться в повідомленні.

Українці можуть підзарядити:

телефон;

ноутбук;

планшет;

навушники;

павербанк.

При цьому у відділеннях не можна заряджати пристрої з великим споживанням, такі як фени, зарядні станції понад 300 Вт/год та інші.

Крім того, у відділеннях можна під’єднатись до Wi-Fi, провести онлайн-зустріч, зняти готівку (з комісією, без комісії - з карт NovaPay), а також для мам і дітей скористатись небулайзером для інгаляції.

Відключення світла в Києві - останні новини

У ніч на 24 січня Росія здійснила чергову повітряну атаку по Києву. Наслідки атаки фіксувалися у п’ятьох районах столиці. Найскладніша ситуація у Києві на Троєщині, де близько 600 будинків залишилися без усіх послуг, зокрема, і без водопостачання.

В районі розгорнули 10 опорних пунктів обігріву на базі шкіл. Це опорні точки, де зосередяться ресурси та технічні рішення. Пункти розраховані на роботу і вдень, і вночі. Ці пункти можуть працювати незалежно від наявності тепла чи електроенергії.

22 січня в Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що пріоритет номер один під час заряджання в Пунктах незламності - телефони, павербанки та ліхтарики.

