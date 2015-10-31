Повернення до політичних репресій веде до краху державності – "Самопоміч"

Як повідомили УНІАН у прес-службі політсили, про це йдеться в заяві, яку оприлюднили сьогодні.

«У той час, коли вороги української державності не несуть жодної відповідальності, правоохоронні органи далі заарештовують десятків добровольців і волонтерів, які стали на захист України у цій війні за незалежність», - йдеться у заяві партії.

«Ми категорично проти вибіркового правосуддя. Коли Генадій Корбан займався бізнесом, його не арештовували, він опинився за ґратами після того, коли став членом політичної партії, яка виступала з різкою критикою дій президента», - наголошують у «Самопомочі».

«Самопоміч» вимагає від президента України, прем’єр-міністра, колег із парламенту негайно звільнити генерального прокурора та забезпечити призначення незалежного наступника, який «почне здійснювати правосуддя щодо всіх корупціонерів і зрадників України".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Дніпропетровську СБУ затримала Корбана.

Прес-служба обласної організації партії "УКРОП" заявляла про обшуки у батьків Корбана, керівників Фонду оборони країни Павла та Наталії Хазанів, а також у громадській приймальні народного депутата України, члена політради партії «УКРОП» Бориса Філатова.

За словами політика, у затриманні Корбана брали участь 8 бійців спецпідрозділу "Альфа". Під час затримання вони не надали жодних документів і не пояснили, на якій підставі здійснюють затримання політика та бізнесмена.