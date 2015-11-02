Адвокат: колегія суддів не може обирати запобіжний захід Корбану через нелегітимність присутніх прокурорів

Як передає кореспондент УНІАН, про це Томчук сказала журналістам після оголошення слідчим суддею Олексієм Подалюкою другої перерви у засіданні суду з метою розгляду клопотання сторони захисту Корбана про відвід колегії суду.

"Суддя оголосив перерву для розгляду питання стосовно його відводу, оскільки згідно норм діючого КПК України питання про відвід слідчого судді має розглядатися іншим суддею, на якого автоматично буде здійснено розподіл", - сказала Томчук.

Як зазначила адвокат, коли "прийде слідчий суддя, ми будемо перевіряти, чи має він повноваження в неурочний час розглядати ці питання, і уже після того вирішувати, чи може це питання бути розглянуте сьогодні, чи воно буде вже розглядатися завтра".

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При цьому вона заявила, що наразі "закінчився строк роботи суду як установи".

Вона підтвердила, що завтра о 8.00 ранку закінчується термін затримання Корбана до рішення суду. У зв'язку з цим вона підкреслила, якщо завтра цей термін закінчиться, і суд до того часу не прийме рішення, то "суд має звільнити пана Корбана у залі суду".

Адвокат вважає, що вже встановлено факт нелегітимної присутності прокурорів, тому суд взагалі не може розглядати питання про обрання запобіжного заходу Корбану.

Як повідомляв УНІАН, на початку судового засідання захист Корбана заявив відвід колегії суддів Новозаводського райсуду Чернігова через неспроможність надати оригінали документів, які підтверджують повноваження сторони обвинувачення.

Адвокат просила суд зобов'язати прокуратуру надати належним чином оформлені документи, що підтверджують повноваження п'яти прокурорів, які на засіданні представляють інтереси держави.

Слідчий суддя Олексій Подалюка оголосив, що у суду немає сумнівів щодо повноважень представників прокуратури.

Вранці 31 жовтня у Дніпропетровську були проведені обшуки у членів «УКРОПу». Обшуки відбулись у будинку лідера партії Геннадія Корбана та його батьків, а також вдома у голови правління «Фонду оборони країни» Павла Хазана.

Потім Корбана доставили до головного слідчого управління Генеральної прокуратури України в Києві. Згодом стало відомо, що Корбана утримували у слідчому ізоляторі СБУ.

У ГПУ заявили, що Корбану оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинного угруповання), ч. 5 ст. 191 (привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах), ст. 349 (захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як заручника), ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння автотранспортом) Кримінального кодексу України.